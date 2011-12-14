＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月14日─21日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １４日（水） ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.3 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.0 -2.0 （前年比、％） 2.1 2.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.9 -0.6 （輸出物価／前月比、％） 0.3 -2.1 １４─１５日 時間未定 １１月中国新規融資（中国人民銀行） 新規融資額（10億元） 550 587 新規融資伸び率（前年比、％） 15.5 15.8 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.7 12.9 １５日（木） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 46.5 47.0 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.0 46.4 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 47.0 47.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.6 （前年比、％） 0.3 0.9 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） 3.0 3.0 （10月改定） １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 3.00 0.61 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -107.5 -118.00 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/10までの週、1000件） 390 381 １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0.3 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.0 １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １１月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.7 （設備稼働率、％） 77.9 77.8 １５００ＧＭＴ １２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 5.0 3.6 ２３００ＧＭＴ １１月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.74 １６日（金） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 2.9 １３３０ＧＭＴ １１月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 （指数／前年比、％) 3.5 3.5 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.1 2.1 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -2.5 １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 20 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.6 ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 5.3 １２００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 106.6 （現況指数） N/A 116.7 （期待指数） N/A 97.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 63.2 62.8 （許可件数／年率、万戸） 63.8 64.4 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.07 4.97 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━