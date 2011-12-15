訂正（発表者側の申し出）：フィッチ、米欧大手6銀行の格付けを引き下げ

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訂正：発表者側の申し出により、ドイツ銀行の変更後の格付けを「Ａ＋」に訂正します。 ［ニューヨーク １５日 ロイター］ 格付け会社フィッチ・レーティングスは１５日、 米欧の大手６銀行の格付けを引き下げた。 今回の措置は大手金融機関の格付け見直しの一環。 発行体デフォルト格付け（ＩＤＲ）を引き下げたのは以下の銀行。 米バンク・オブ・アメリカ(BAC.N)：「Ａ＋」から「Ａ」に引き下げ 英バークレイズＰＬＣ(BARC.L)：「ＡＡ─」から「Ａ」に引き下げ 仏ＢＮＰパリバ(BNPP.PA)：「ＡＡ─」から「Ａ＋」に引き下げ クレディ・スイスＡＧCSGN.VX：「ＡＡ─」から「Ａ」に引き下げ ドイツ銀行(DBKGn.DE)：「ＡＡ─」から「Ａ＋」（訂正）に引き下げ 米ゴールドマン・サックス・グループ(GS.N)：「Ａ＋」から「Ａ」に引き下げ
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