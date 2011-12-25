〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２６─３０日の海外経済指標】 予想 前回 ２７日（火） １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) -0.4 -0.6 （季調前前月比、％) -0.5 -0.6 （前年比、％) -3.2 -3.6 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 58.3 56.0 ２８日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２９日（木） ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/24までの週、1000件） 375 364 １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） 2.0 10.4 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.8 0.0 （前年比、％） 2.2 2.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 0.0 （前年比、％） 2.5 2.8 （11月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月２６─３０日の海外行事予定】 ２６日（月） オーストラリア、香港、シンガポール、米国、英国が休場 ２７日（火） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オーストラリア、香港、英国［ボクシングデー］が休場 ２８日（水） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２９日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 台湾中銀金利決定会合 ３０日（金） 韓国が休場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２６日 ロイター］