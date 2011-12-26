＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月26日─1月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（月） ２７日（火） １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) -0.4 -0.6 （季調前前月比、％) -0.5 -0.6 （前年比、％) -3.2 -3.6 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 58.3 56.0 ２８日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２９日（木） ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/24までの週、1000件） 375 364 １４４５ＧＭＴ １２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 61.0 62.6 １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） 2.0 10.4 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.8 0.0 （前年比、％） 2.2 2.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 0.0 （前年比、％） 2.5 2.8 （11月改定） ３０日（金） １月１日（日） ０１００ＧＭＴ １２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 49.0 ２日（月） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.9 46.9 （12月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━