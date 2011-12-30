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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月1日─1月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １月１日（日） ０１００ＧＭＴ １２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 49.0 ２日（月） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.9 46.9 （12月速報） ３日（火） ０８５５ＧＭＴ １２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -10 -20 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.713 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 １５００ＧＭＴ １１月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 0.8 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.2 52.7 ４日（水） ０７４５ＧＭＴ １１月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.9 47.9 （12月速報） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 48.3 48.3 （12月速報） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.8 3.0 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.8 （速報値） １５００ＧＭＴ １１月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.5 -0.4 １２月米自動車販売台数 ５日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 1.6 -0.4 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） 2.4 -6.4 （前年比、％） N/A 1.6 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 5.2 5.5 １２３０ＧＭＴ １２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 42.5 １３１５ＧＭＴ １２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 180 206 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/31までの週、1000件） N/A 381 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.0 （景気指数） N/A 56.2 １２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A -0.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.44 （景況感指数） 93.1 93.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.3 10.3 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.5 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 148 120 （民間部門雇用者数増減、1000人） 5 2 （失業率、％） 8.7 8.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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