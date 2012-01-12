＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月12日─1月19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２日（木） ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.5 2.7 ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 2.4 2.4 （12月速報） ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.7 （前年比、％） -2.2 -1.7 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.7 （前年比、％） -0.5 0.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.1 （前年比、％） 0.3 1.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/7までの週、1000件） 375 372 １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.2 （自動車除く／前月比、％）0.3 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.8 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -81.00 -137.30 １３日（金） ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -0.1 0.1 （前年比、％） 9.15 13.4 産出（前月比、％） 0.0 0.2 （前年比、％） 5.0 5.4 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 1.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -0.1 0.7 （輸出物価／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -45.0 -43.5 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 71.5 69.9 （12月確報） １６日（月） １７日（火） ０２００ＧＭＴ １２月中国主要経済統計（国家統計局） 第４・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.7 9.1 固定資産投資（年初来前年比、％） 24.1 24.5 鉱工業生産（前年比、％） 12.2 12.4 小売売上高（前年比、％） 17.2 17.3 ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 4.8 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 5.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 5.3 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 3.0 （11月改定） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -53.8 （現況指数） N/A 26.8 １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 11.75 9.53 １８日（水） ０２００ＧＭＴ １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.3 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.2 （設備稼働率、％） 78.0 77.8 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 21 １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A -0.63 失業率（％） N/A 5.3 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.7 １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) N/A 3.4 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/14までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 68.3 68.5