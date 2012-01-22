〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月２３─２７日の海外経済指標】 予想 前回 ２３日（月） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 3.0 2.7 ２４日（火） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 47.3 46.9 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.0 48.8 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 48.5 48.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） ‐2.2 1.8 （前年比、％） N/A 1.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２５日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.2 0.6 （前年比、％） 3.3 3.5 トリム平均値（前期比、％）0.5 0.3 トリム平均値（前年比、％）2.4 2.3 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 107.5 107.2 （現況指数） 116.8 116.7 （期待指数） 98.9 98.4 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） ‐0.1 0.6 （前年比、％） 0.8 0.5 （Q3確報） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） ‐1.0 7.3 １５００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A -0.2 ２３００ＧＭＴ 第４・四半期韓国ＧＤＰ ２６日（木） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.6 5.6 １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.0 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.7 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.0 -1.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/21までの週、1000件） 370 352 １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.37 １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.321 0.315 １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.7 0.5 ２７日（金） ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.2 2.0 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 1.8 デフレーター 1.9 2.6 （Q3確報） １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.0 74.0 （1月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月２３─２７日の海外経済指標】 ２３日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ＥＵ外相理事会 フランス短期国債入札 ドイツ短期国債入札 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ 米大統領選：フロリダ州タンパで共和党候補者討論会 ２４日（火） １５００ＧＭＴ ＩＭＦが最新の世界経済見通しを発表（ワシントン） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２５日まで）[USFOMC=ECI] 米大統領一般教書演説 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期国債入札 インド中銀四半期金融政策見直し 中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシアは休場［以上、旧正月］ ２５日（水） ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １７３０ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] １９００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １９１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀政策金利発表 ＥＣＢ３カ月物オペ ドイツ３０年国債入札 タイ中銀理事会 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） 中国、香港、台湾は休場［以上、旧正月］ ２６日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） イタリア国債入札 中国、台湾は休場［旧正月］ インド［共和国記念日］、オーストラリア［オーストラリアデー（建国記念日）］は休場 米大統領選：フロリダ州ジャクソンビルで共和党候補者討論会 ２７日（金） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） イタリア短期国債入札 中国、台湾は休場［旧正月］ ２８日（土） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、２９日まで） ２９日（日） 世界経済フォーラム（スイス・ダボス、クロスタース、最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２３日 ロイター］