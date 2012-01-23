UPDATE1: 米ＴＢ3カ月落札金利、約6カ月ぶりの高水準　

［ワシントン ２３日 ロイター］ 米財務省が２３日実施した３カ月物財務省短期証 券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）は、最高落札金利が約６カ月ぶりの高水準となった。ア ナリストは安全資産への需要が若干低下したのではないかと指摘している。 応札倍率は４．９８倍で、年明け後２回の入札とほぼ同水準だった。全体の７５％をデ ィーラーが落札した。 ジェフリーズ＆Ｃｏのバイスプレジデント、トマス・シモンズ氏は「４週間物の金利は ゼロ付近で、これは明らかに質への逃避が進んでいることを示している。今回の落札金利 上昇では、そうした状況が少しだけ緩和したことが示された」と述べた。 ６カ月物Ｔビルの最高落札金利も０．０７０％と、昨年１１月下旬以来最高となった。 ３カ月物および６カ月物Ｔビル入札の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 32.15％ カバー（応札倍率） 4.98倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,168,000 応札総額 144,372,155,500 競争入札 27,563,797,500 非競争入札 808,570,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月26日 償還日 2012年4月26日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.964611 最高利回り落札比率 62.45％ カバー（応札倍率） 5.01倍 （単位：ドル） 落札総額 27,001,431,300 応札総額 135,368,066,300 競争入札 25,550,865,000 非競争入札 728,266,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月26日 償還日 2012年7月26日