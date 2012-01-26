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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月26日─2月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（木） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.6 5.6 １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.0 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 0.7 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.0 -1.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/21までの週、1000件） 370 352 １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.37 １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.7 0.5 １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.320 0.315 ２７日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 3.8 6.0 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 2.2 2.0 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 1.8 デフレーター 1.8 2.6 （Q3確報） １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.1 74.0 （1月速報） ３０日（月） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A 0.31 （景況感指数） N/A 93.3 １３３０ＧＭＴ １２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.3 （12月改定） ３１日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 10.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI] （前期比、％） 0.4 0.3 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調前前月比、％) N/A -1.2 （季調済前月比、％) N/A -0.6 （前年比、％) N/A -3.4 １４４５ＧＭＴ １月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） N/A 62.5 １５００ＧＭＴ １月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 68.0 64.5 １日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.3 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 48.7 （1月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 325 １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.6 1.2 １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.3 53.9 １月米自動車販売台数 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A 1.38 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 5.3 １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 41.8 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/28までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 1.0 2.3 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.4 -2.5 （Q3改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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