〔表〕韓国サムスン電子<005930.KS>の第4四半期決算

Markets |
［ソウル ２７日 ロイター］ 韓国のサムスン電子(005930.KS)が２７日発表した第
４・四半期決算は以下の通り。（単位：１兆ウォン）
2011年Q4 2011年Q3 2010年Q4
売上高 47.30 41.27 41.87
半導体 9.17 9.48 9.25
ディスプレーパネル 8.55 7.08 7.20
通信 17.82 14.90 11.75
デジタルメディア・電化製品 16.96 14.36 16.33
営業利益 5.30 4.25 3.01
半導体 2.31 1.59 1.80
ディスプレーパネル -0.22 -0.09 0.10
通信 2.64 2.52 1.48
デジタルメディア・電化製品 0.57 0.24 -0.20
純利益 4.00 3.44 3.42
◎ディスプレーパネル事業には液晶ディスプレー（ＬＣＤ）と有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）デ
ィスプレーが含まれる。
◎デジタルメディア・電化製品事業にはテレビ、家電が含まれる。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文