再送：〔今週の主要材料〕海外市場

＊イベント予定を更新して再送します。 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月６─１０日の海外経済指標】 予想 前回 ６日（月） １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.9 -4.8 ７日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.4 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.20 20.37 ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 140 151 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ９日（木） ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.6 （前年比、％） -3.0 -3.1 ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 0.4 -0.6 ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.60 -8.644 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/4までの週、1000件） 370 367 １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ９―１５日 ０７００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 １０日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 2.3 2.3 （1月速報） ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.3 ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.8 1.1 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.4 -0.6 （前年比、％） 6.7 8.7 産出（前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 3.7 4.8 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.3 -47.75 １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.0 75.0 （1月確報） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -50.0 -85.97 １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月６─１１日の海外経済指標】 ６日（月） １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７３５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 ７日（火） ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ギリシャＴビル入札（６カ月） 米大統領選：共和党コロラド州党員集会、ミネソタ州党員集会、ミズーリ州予備選 バーナンキ米ＦＲＢ議長、上院予算委員会で経済見通しと連邦予算の状況について証言 ８日（水） １５５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「ＦＲＢと景気回復」 について講演（米カリフォルニア州サンラモン） １８００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（９日まで） ドイツ５年物国債入札 ９日（木） １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 米伊首脳会談 インドネシア中銀金融政策決定会合 韓国中銀金融政策決定会合 １０日（金） ０３００ＧＭＴ 豪中銀金融政策声明 １７３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が住宅市場について講演（フロリダ州オーランド） １７５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） １１日（土） 米大統領選：共和党メーン州党員集会終了 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ６日 ロイター］