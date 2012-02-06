＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月6日─13日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.0 ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.9 -4.8 ７日（火） ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.4 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.3 -0.6 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.20 20.37 ８日（水） ０７００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 140 151 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ９日（木） ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.6 （前年比、％） -3.0 -3.1 ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 0.4 -0.6 ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.60 -8.644 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/4までの週、1000件） 370 367 １５００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ９―１５日 ０７００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 １０日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 2.3 2.3 （1月速報） ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.3 ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.8 1.1 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.4 -0.6 （前年比、％） 6.7 8.7 産出（前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 3.7 4.8 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.3 -47.75 １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.0 75.0 （1月確報） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -50.0 -85.97 １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━