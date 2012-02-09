追加：ギリシャ支援交渉関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ◎WRAPUP1: ギリシャ連立与党党首、支援受け入れ条件について一部合意できず 協議継続へ[ID:nTK8093383] ◎ギリシャ、プライマリー収支黒字目標達成期限の1年延長でＥＵなどと合意＝関係筋 [ID:nTK8093469] ◎ギリシャ、15日以内に3億ユーロ相当の財政節減の具体策確定する必要＝政府筋 [ID:nTK8093641] ◎ＥＵ・ＩＭＦ当局者、支援策めぐる協議を終えてギリシャ首相官邸離れる [ID:nTK8093593] 《要人発言》 ◎第2次支援めぐるＥＵ・ＩＭＦとの協議、1項目でまだ合意できず＝ギリシャ財務相 [ID:nTK8093611] ◎ギリシャ政党指導者との支援条件受け入れめぐる協議、1点を除き全項目に合意 ＝首相[ID:nTK8093227] ◎ギリシャ連立与党指導者、最低賃金の22％引き下げで合意＝与党スポークスマン [ID:nTK8093299] ◎ギリシャ連立与党党首、年金問題について9日に再協議へ＝党幹部[ID:nTK8093281] ◎ギリシャ連立与党党首、数時間以内に合意をまとめる必要＝ギリシャ政府高官 [ID:nTK8093305] ◎ユーログループ会合、9日に開催＝ユンケル議長[ID:nJT8092797] ◎ＥＦＳＦ、ギリシャ支援と債務削減で大きな役割担う見通し＝フランケル副ＣＥＯ [ID:nTK8092433] 《その他関連記事》 ◎ギリシャ債保有する民間投資家、9日にパリで債務交換について協議へ＝銀行筋 [ID:nTK8093047] ◎2012年ギリシャＧＤＰ、マイナス4─5％となる見通し＝政府筋[ID:nJT8092981] ◎ＥＣＢ、ギリシャ債務再編の負担めぐり依然対立＝ユーロ圏筋[ID:nJT8092843] ◎ＥＣＢ、ギリシャ国債購入で得た利益の放棄で合意＝ＷＳＪ[ID:nJT8092859] ◎ギリシャ債務、70％の民間負担でも持続可能な水準にならず＝Ｓ＆Ｐ [ID:nJT8092819] 《市場の動向》 ◎米国株式市場＝ほぼ横ばい、ギリシャ情勢の先行き不透明感で薄商い [ID:nJT8093237] ◎ＮＹ外為市場＝ユーロ小幅安、ギリシャ協議の行方に注目[ID:nJT8093159] ◎欧州株式市場＝下落、ギリシャ債務減免協議めぐる懸念で[ID:nJT8092903] 《分析》 ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢによるギリシャ国債の利益返上には時間稼ぎの効用 [ID:nTK8093397] ［東京 ９日 ロイター］