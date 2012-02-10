追加：ギリシャ支援交渉関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ◎WRAPUP4: ユーログループ ギリシャ追加支援決定を先送り、合意の実行求める [ID:nTK8095009] 《要人発言》 ◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏財務相会合参加者の発言要旨[ID:nTK8095285] ◎欧州、より強力な金融ファイアウオールが必要＝オバマ米大統領[ID:nTK8095379] ◎ギリシャＰＳＩ交渉、事実上まとまった＝レーン欧州委員[ID:nTK8095119] ◎ギリシャの改革、昨年10月の首脳会議合意事項を尊重すべき＝ユーログループ議長 [ID:nTK8093669] ◎ギリシャ、15日までに3.25億ユーロの追加的な構造的歳出削減策を策定する必要 ＝ユーログループ議長[ID:nTK8094839] ◎ＩＭＦ、「爆発」回避に向けギリシャへの態度軟化させるべき＝伊首相 [ID:nJT8094793] ◎ＩＭＦはギリシャと協議継続へ、選挙後も支援目標に沿った政策望む＝報道官 [ID:nJT8094805] ◎ギリシャ、2015年までの国有資産売却通した資金調達目標を190億ユーロに引き下げ ＝政府筋[ID:nJT8094291] 《その他関連記事》 ◎ＥＣＢ総裁、ギリシャへの間接的な支援示唆 利下げの可能性は後退 [ID:nJT8094771] ◎ギリシャ主要2労組、10・11日に48時間ストを予定[ID:nTK8094077] 《市場の動向》 ◎ＮＹ外為市場＝ユーロ／ドルが2カ月ぶり高値、ギリシャ連立与党の合意好感 [ID:nTK0728364] ◎米国株式市場＝3日続伸、ギリシャ協議の合意好感[ID:nJT8095063] ◎米金融・債券市場＝下落、ギリシャ連立与党の緊縮策合意で[ID:nJT8095017] 《分析》 ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢによるギリシャ国債の利益返上には時間稼ぎの効用 [ID:nTK8093397] ［東京 １０日 ロイター］