＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月10日─17日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０日（金） ０７００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.4 -0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） -0.5 -0.5 （前年比、％） 2.3 2.3 （1月速報） ０７４５ＧＭＴ １２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -2.3 ０７４５ＧＭＴ １２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.8 1.1 ０９３０ＧＭＴ １月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.4 -0.6 （前年比、％） 6.65 8.7 産出（前月比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 3.7 4.8 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -48.0 -47.75 １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.5 75.0 （1月確報） １９００ＧＭＴ １月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -50.0 -85.97 １０―１５日 １月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 1,000 640.5 新規融資伸び率（前年比、％） 15.6 15.8 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.6 13.6 １３―１５日 ０７００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 １４日（火） ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.2 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 4.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 5.0 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -0.3 １０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A -21.6 （現況指数） N/A 28.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.2 -0.1 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.5 １３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.6 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.5 -0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １５日（水） ０６３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） N/A 0.3 （Q3改定値） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.5 （Q3改定値） ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.9 １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.4 （Q3改定値） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 15.00 13.48 １４００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.4 （設備稼働率、％） 78.6 78.1 １５００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 25 １６日（木） ００００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ確報値 ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A -2.93 失業率（％） N/A 5.2 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 67.1 65.7 （許可件数／年率、万戸） 68.1 67.1 １３３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/11までの週、1000件） N/A N/A １５００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 8.5 7.3 １７日（金） ０７００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 4.0 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支