〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２０─２４日の海外経済指標】 予想 前回 ２１日（火） １３３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.17 ２２日（水） ０６３０ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） -0.2 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.7 2.7 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 50.6 50.4 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 49.5 48.8 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 50.6 50.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.3 （前年比、％） -2.8 -2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.65 4.61 ２３日（木） ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 108.8 108.3 （現況指数） 116.4 116.3 （期待指数） 102.0 100.9 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/18までの週、1000件） 354 348 １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 1.0 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.88 ２４日（金） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.8 0.8 （Q4速報） １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 72.8 72.5 （2月速報） １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.315 0.307 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２０─２６日の海外行事予定】 ２０日（月） １６００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 フランス国債入札 米国［プレジデンツデー］、インド［マハシバラトリ］、ブラジル［カーニバル］ ２１日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、パネルティスカッションに参加 ０７００ＧＭＴ ＥＵ財務相理事会 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン３カ月物・６カ月物国債入札 ブラジル［カーニバル］ ２２日（水） ０９３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ドイツ２年債入札 独首相・ＩＭＦ専務理事会談（ベルリン） 米大統領選：アリゾナ州メサで共和党候補者討論会 ２３日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ２２３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁、下院の経済委員会で証言 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 独首相・欧州委員長・ＥＵ大統領会談（ベルリン） ２４日（金） １５４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １６３５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） １８３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁と プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 （ニューヨーク） イタリア国債入札 Ｇ２０財務相代理会合（２５日まで、メキシコ市） ２５日（土） Ｇ２０財務相代理会合（最終日、メキシコ市） ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（２６日まで、メキシコ市） ２６日（日） ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（最終日、メキシコ市） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２０日 ロイター］