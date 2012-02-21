インド株式市場・寄り付き＝続伸、第2次ギリシャ向け支援合意伝わる

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 寄り付き 18303.73 14.38高 前営業日終値 18289.35 135.36高 4.60億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ムンバイ ２１日 ロイター］ ２１日のインド株式市場は、続伸して寄り付いた。 第２次ギリシャ向け支援で合意したと伝わったことが手掛かり。一方、資金繰りに苦しむ キングフィッシャー航空( KING.NS )が１９．９％と急落している。 ０３４６ＧＭＴ（日本時間午後０時４６分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバ イ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は０．３３％高の１万８３４９．４８。１９銘 柄が上昇している。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は０．２４％ 高の５５７７．９５。