＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月21日─28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（火） １３３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.17 ２２日（水） ０６３０ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） -0.2 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.7 2.7 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 50.6 50.4 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 49.5 48.8 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 50.6 50.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） 0.7 -1.3 （前年比、％） -2.8 -2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.65 4.61 ２３日（木） ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 108.8 108.3 （現況指数） 116.4 116.3 （期待指数） 102.0 100.9 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/18までの週、1000件） 354 348 １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 1.0 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.88 ２４日（金） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.8 0.8 （Q4速報） １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 73.0 72.5 （2月速報） １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.315 0.307 ２７日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 1.6 １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） N/A -3.5 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７─２９日 ０７００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.7 0.3 （前年比、％） 3.1 3.9 ２７─３月２日 ０７００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.4 （前年比、％） N/A -0.9 ２８日（火） ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.21 （景況感指数） N/A 93.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.5 3.0 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 2.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 3.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A -0.7 （季調前前月比、％) N/A -1.3 （前年比、％) N/A -3.7 １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 63.1 61.1 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 2.3 （1月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━