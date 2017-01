再送：12月のユーロ圏鉱工業受注、前月比＋1.9％・前年比‐1.7％＝統計局

[ブリュッセル 22日 ロイター] 欧州連合(EU)統計局が発表した12月の ユーロ圏鉱工業受注は前月比1.9%増加した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は 0.7%増だった。 (前月比、%) 12月 市場予想 11月 10月 ユーロ圏 1.9 0.7* -1.1 1.6 EU 1.3 -1.2 0.0 (前年比、%) ユーロ圏 -1.7 -2.8** -2.5 1.4 EU -1.7 -1.0 2.5 注:* …エコノミスト20人による予想(レンジ-2.0 to 2.9) ** …エコノミスト10人による予想(レンジ-5.5 to 1.0) 詳細は、統計局のウェブサイトでご覧になれます。 here