Investing |
＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月24日─3月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２４日（金） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.5 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.8 0.8 （Q4速報） １４５５ＧＭＴ ２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 73.0 72.5 （2月速報） １５００ＧＭＴ １月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.315 0.307 ２７日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 1.6 １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） N/A -3.5 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７─２９日 ０７００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.7 0.3 （前年比、％） 3.1 3.9 ２７─３月２日 ０７００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.4 （前年比、％） N/A -0.9 ２８日（火） ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.9 １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.21 （景況感指数） N/A 93.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.5 3.0 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 2.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 3.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A -0.7 （季調前前月比、％) N/A -1.3 （前年比、％) N/A -3.7 １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 63.1 61.1 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 2.3 （1月改定） ２９日（水） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 ０８５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -34 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） N/A 6.7 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） 2.7 2.7 （12月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.8 デフレーター 0.4 0.4 （Q4速報） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 62.0 60.2 ３月１日（木） ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.5 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 49.0 （2月速報） １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A N/A １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 10.4 １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.5 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/25までの週、1000件） 398 351 １５００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 1.0 1.5 １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 55.0 54.1 ２月米自動車販売台数 ２日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A ‐0.2 （前年比、％） N/A 4.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文