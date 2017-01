UPDATE2: 第4四半期の独ＧＤＰ改定値は前期比‐0.2％、輸出低迷が圧迫

◎第4・四半期の独GDP成長率はマイナス0.2%、第3・四半期のプラス0.6% から悪化 ◎民間消費と純輸出がGDPを圧迫 ◎エコノミストは、2012年は消費がGDPを押し上げると予想 [ベルリン 24日 ロイター] ドイツ連邦統計庁が24日発表した第4・四半期の 独国内総生産(GDP)伸び率改定値(季節調整済み)は、前期比マイナス0.2%とな り、第3・四半期のプラス0.6%からマイナス成長に転じた。 ただ、アナリストは、今年はドイツ経済が再び上向くと予想している。 第4・四半期の成長率は前年同期比ではプラス1.5%。前期比、前年比とも速報値か ら修正されなかった。 第4・四半期は輸出が0.8%減少し、第3・四半期の2.6%増からマイナスに転じ た結果、純輸出の寄与度はマイナス0.3%となった。民間消費も0.1%のマイナス寄 与だった。 エコノミストは輸出が低迷したことについて、ソブリン債務危機を背景にユーロ圏の需 要が鈍化したためと指摘している。 ベレンベルク銀行のクリスチャン・シュルツ氏は「輸出の低迷でマイナス成長となった が、予想よりも弱かった。ユーロ圏向け輸出の減少は、欧州連合(EU)以外の需要増で おおむね相殺された」とした上で、「暖冬で燃料輸入が減少したにもかかわらず輸入の減 少幅がわずかにとどまったことは、国内重要が依然として底堅いことを示している」と述 べた。 第3・四半期の成長率は前期比0.5%から0.6%に引き上げられた。消費支出の伸 び率が0.8%から1.2%に上方修正されたことが主因。 エコノミストは2012年の見通しについて、第1・四半期はマイナス成長が続くもの の、その後は民間消費をけん引役に回復すると予想している。 ウェストLBのエコノミスト、Arnd Schaefer氏は、民間消費は第4・四半期に0.2 %減少したものの、基本的なトレンドは堅調だと指摘。「今年は民間消費が経済を支える だろう」と述べ、2012年のGDPは0.8%拡大するとの見通しを示した。 内訳は以下の通り。 (単位:特記以外は%、カッコ内は改定前の数字) 変化率 Q4 2011 vs Q3 2011 vs Q3 2011 Q2 2011 GDP伸び率 -0.2 +0.6 (+0.5) 民間消費 -0.2 +1.2 (+0.8) 政府消費 +0.1 +0.6 機器設備投資 +1.1 +0.3 (+0.9) 建設投資 +1.9 -1.0 (-0.7) 輸出 -0.8 +2.6 (+2.5) 輸入 -0.3 +2.7 (+2.6) 実質GDPへの寄与度 Q4 2011 vs Q3 2011 vs (%ポイント) Q3 2011 Q2 2011 内需 +0.1 +0.5 (+0.4) 民間消費 -0.1 +0.7 (+0.5) 政府消費 0.0 +0.1 総設備投資 +0.2 +0.1 (-0.2) 機器設備投資 0.0 +0.1 (+0.2) 建設投資 +0.2 -0.1 在庫 0.0 -0.4 対外貿易 -0.3 +0.1 *前期比の数字は、季節要因と労働日数を調整している。