〔今週の主要材料〕海外市場

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日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月５日─９日の海外経済指標】 予想 前回 ５日（月） ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 49.4 49.4 （2月速報） ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 49.7 49.7 （2月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.1 -0.4 （前年比、％） N/A -1.6 １５００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -1.5 1.1 １５００ＧＭＴ １月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -4.0 （速報値） １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 56.1 56.8 （景気指数） N/A 59.5 ６日（火） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） -8.1 -5.6 １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 0.7 0.7 （速報値） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） 0.7 1.0 （前年比、％） 2.4 2.5 １１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.5 1.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 205 170 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 0.8 0.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.2 1.2 （Q4速報） ２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.00 19.31 ８日（木） ００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.5 4.63 失業率（％） 5.2 5.1 ０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 １１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 1.0 -2.9 １２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 53.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/3までの週、1000件） 351 351 ９日（金） ００３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.5 1.7 ０７００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.3 2.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.9 0.9 （前年比、％） 2.5 2.5 （2月速報） ０７００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 135 139 ０７４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.4 ０９３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） -3.1 -3.3 ０９３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.3 1.0 （前年比、％） 0.2 0.8 ０９３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 1.0 0.5 （前年比、％） 6.8 7.0 産出（前月比、％） 0.3 0.5 （前年比、％） 3.9 4.1 １３３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 210 243 （民間部門雇用者数増減、1000人） 222 257 （失業率、％） 8.3 8.3 １３３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -49.0 -48.8 １５００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.6 1.0 ２月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） N/A 4.5 ＰＰＩ（前年比、％） N/A 0.7 固定資産投資（年初来前年比、％） N/A -- 小売売上高（前年比、％） N/A -- 鉱工業生産（前年比、％） N/A -- ９─１５日 ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 3.0 １０日（土） ２月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） N/A -0.5 輸入（前年比、％） N/A -15.3 貿易収支（10億ドル） N/A 27.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月５日─１０日の海外行事予定】 ５日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３
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