第4四半期のユーロ圏ＧＤＰ伸び率改定値、前期比‐0.3％・前年比＋0.7％＝統計局

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［ブリュッセル ６日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した第４・四半期 のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）伸び率改定値は、前期比マイナス０．３％、前年比プラ ス０．７％となった。 速報値も、前期比マイナス０．３％、前年比プラス０．７％だった。 ＧＤＰ伸び率（％） 2011年 ユーロ圏 Q4 予想 Q3 Q2 Q1 前期比 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.8 前年比 0.7 0.7 1.3 1.6 2.4 欧州連合（ＥＵ） 前期比 -0.3 0.3 0.2 0.7 前年比 0.9 1.4 1.6 2.4 ＊ＥＵ統計局の発表は以下でご覧になれます。 here
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