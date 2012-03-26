再送:〔今週の主要材料〕海外市場

＊バーナンキＦＲＢ議長講演内容について一部修正して再送します。 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月２６日─３０日の海外経済指標】 予想 前回 ２６日（月） ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.6 109.6 （現況指数） 117.0 117.5 （期待指数） 102.6 102.3 １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.22 １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） 1.0 2.0 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（火） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 6.1 6.0 ０６００ＧＭＴ ２月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.9 1.3 （前年比、％） 3.4 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調前前月比、％) N/A -1.1 （季調済前月比、％) -0.2 -0.5 （前年比、％) -3.8 -4.0 １４００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 72.0 70.8 ２８日（水） ０５３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.5 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -8.50 -15.23 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.7 0.7 （Q4改定） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 3.0 -3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 1.7 -3.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.3 ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 2.2 2.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.9 （前年比、％） 2.3 2.5 （2月速報） ２９日（木） ０７５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -10 0 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.16 -0.18 （景況感指数） 94.6 94.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/24までの週、1000件） N/A 348 １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.7 （Q3改定） １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 3.0 デフレーター 0.9 0.9 （Q4改定） ３０日（金） ０６００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 1.2 -1.6 （前年比、％） N/A 1.6 ０６４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 ‐0.4 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.7 １２３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 63.0 64.0 １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.6 74.3 （3月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月２６日─３１日の海外行事予定】 ２６日（月） １１３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策に関する 討論会に参加（パリ） １２００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が講演（米バージニア州アーリントン） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 核安全保障サミット（ソウル、２７日まで） オバマ米大統領が胡錦濤・中国国家主席と会談 ２７日（火） １３６５ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ロンドン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「金融危機と大恐慌」 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州） 「ＦＲＢ運営と最新の経済状況」 １９４５ＧＭＴ のデュークＦＲＢ理事が講演（シアトル、ワシントン州） 核安全保障サミット（ソウル、最終日） ２８日（水） ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が金融政策に関する会合で講演 ＊非公開、講演内容を同地区連銀が公表（北京） １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２９日（木） １４３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が会合であいさつ （ノースカロライナ州シ