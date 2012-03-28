＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月28日─4月4日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２８日（水） ０５３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.5 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） -8.50 -15.23 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.7 0.7 （Q4改定） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 3.0 -3.7 （輸送機器除く／前月比、％） 1.7 -3.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.3 ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.7 （前年比、％） 2.2 2.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.9 （前年比、％） 2.3 2.5 （2月速報） ２９日（木） ０７５５ＧＭＴ ３月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -10 0 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.16 -0.18 （景況感指数） 94.6 94.4 １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米企業利益（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 2.7 （Q3改定） １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 3.0 デフレーター 0.9 0.9 （Q4改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/24までの週、1000件） 350 348 ３０日（金） ０６００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 1.2 -1.6 （前年比、％） N/A 1.6 ０６４５ＧＭＴ ２月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.4 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.7 １２３０ＧＭＴ ２月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.2 １３４５ＧＭＴ ３月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 63.0 64.0 １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 74.7 74.3 （3月速報） ２日（月） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 47.7 （3月速報） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 10.7 １４００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.7 -0.1 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.5 52.4 ３日（火） ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.2 -1.0 ３月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -0.67 ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 48.7 （3月速報） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 48.7 （3月速報） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.0 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A -2.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 216 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 57.8 57.3 （景気指数） N/A 62.6 ━━━━━━