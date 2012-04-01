再送：〔今週の主要材料〕海外市場

＊余分な語句を削除して再送します。 日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２日─６日の海外経済指標】 予想 前回 ２日（月） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 47.7 47.7 （3月速報） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.8 10.7 １４００ＧＭＴ ２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.1 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.0 52.4 ３日（火） ０１３０ＧＭＴ ２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.7 （前年比、％） 3.4 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.5 -1.0 １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 2.2 （速報値） ３月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.00 -0.67 ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 48.7 48.7 （3月速報） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 48.7 48.7 （3月速報） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） N/A 0.0 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 1.2 -2.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 200 216 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 57.0 57.3 （景気指数） N/A 62.6 ５日（木） ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.4 （前年比、％） -2.3 -3.8 ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 0.1 0.3 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 1.6 １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 51.728 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/31までの週、1000件） 355 359 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 201 227 （民間部門雇用者数増減、1000人） 218 233 （失業率、％） 8.3 8.3 １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.25 17.78 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月２日─８日の海外行事予定】 ２日（月） １４００ＧＭＴ 米セントルイス地区連銀、ブラード総裁が金融政策に関する３月２８日の北京 での会合で行ったプレゼンテーションの資料公表 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済：安定に向けて」（オハイオ州マリエッタ） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、３日まで） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） ＡＳＥＡＮ外相会議 中国［清明節］ ３日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ ３月１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ２００５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が大学のイベントに参加 （サンディエゴ） 米大統領選：共和党メリーランド州・コロンビア特別区・テキサス州・ ウィスコンシン州予備選 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、４日まで） ボアオ・アジア・フォーラム（中国 海南島、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） 中国［清明節］ ４日（水） １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） 第２０回ＡＳＥＡＮ首脳会議（プノンペン、最終日） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） 中国、香港、台湾［以上、清明節］ ５日（木） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １３００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １３１０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （セントルイス） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） ６日（金） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（４月９日まで） オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、香港、インド、 シンガポール、英国、米国［以上、グッドフライデー］ タイ［チャックリ朝記念日］ ８日（日） トルコのエルドアン首相が訪中（１１日まで） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２日 ロイター］