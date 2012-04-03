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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月3日─10日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３日（火） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.7 （前年比、％） 3.4 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 1.5 -1.0 １４００ＧＭＴ ２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 2.2 （速報値） ３月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） 1.00 -0.67 ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 48.7 48.7 （3月速報） ０７５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 48.7 48.7 （3月速報） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） N/A 0.0 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 1.2 -2.7 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ３月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 200 216 １４００ＧＭＴ ３月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 57.0 57.3 （景気指数） N/A 62.6 ５日（木） ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.4 （前年比、％） -2.3 -3.8 ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 0.1 0.3 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 1.6 １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 51.728 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/31までの週、1000件） 355 359 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 201 227 （民間部門雇用者数増減、1000人） 218 233 （失業率、％） 8.3 8.3 １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.00 17.78 ９日（月） ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 142 ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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