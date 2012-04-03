インド株式市場・序盤＝続伸、銀行株がけん引

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０５１８ＧＭＴ 17610.38 132.23高 0.70億株 寄り付き 17576.21 98.06高 前営業日終値 17478.15 73.95高 2.15億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ムンバイ ３日 ロイター］ ３日序盤のインド株式市場は続伸している。ＳＥＮＳ ＥＸ指数（ムンバイ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）に占める比重が全体の約４分 の１と大きい銀行株が上昇をけん引している。 ０５１８ＧＭＴ（日本時間午後２時２０分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESNは １３２．２３ポイント（０．７６％）高の１万７６１０．３８。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は４０．７０ ポイント（０．７７％）高の５３５８．６０。 個別銘柄では、インドステイト銀行( SBI.NS )が１．６９％高、ＩＣＩＣＩ銀行( ICBK.NS ) は１．５８％高と、堅調に推移している。