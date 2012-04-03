〔情報ＢＯＸ〕アジアの金融部門における10大買収案件

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［香港 ２日 ロイター］ 東南アジアの銀行最大手、ＤＢＳグループ・ホールディン グス(DBSM.SI)は、インドネシアのダナモン銀行(BDMN.JK)を９１億シンガポールドル（７ ２億４０００万ドル）で買収することで合意したと発表。この取引額はアジアの金融部門 買収案件で４番目の規模。 アジアの金融部門における買収案件規模の上位１０位は以下の通り。少数株の取得額も 含む。 時期 被買収銀行 買収銀行 金額（億ドル） ２００８年 セント・ジョージ銀行 ウエストパック銀行 17.93 ２００８年 ＵＢＳ シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ） 9.76 ２０１０年 上海浦東発展銀行 広東移動通信 7.58 ２００８年 中国建設銀行 バンク・オブ・アメリカ 7.07 ２００８年 シティグループ シンガポール政府投資公社（ＧＩＣ） 6.88 ２０００年 コロニアル コモンウェルス銀行（ＣＢＡ） 5.91 ２００１年 星展銀行 ＤＢＳグループ・ホールディングス 5.68 ２００８年 スタンダード・バンク・ 中国工商銀行（ＩＣＢＣ） 5.62 グループ ２００１年 オーバーシーズ・ユニオン 大華銀行（ＵＯＢ） 5.46 ・バンク ２０１１年 深セン発展銀行 平安保険 4.31
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