＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月5日─12日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（木） ０８３０ＧＭＴ ２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.4 （前年比、％） -2.3 -3.8 ０８３０ＧＭＴ ２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 0.1 0.3 １０００ＧＭＴ ２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 1.6 １１３０ＧＭＴ ３月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 51.728 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/31までの週、1000件） 355 359 ３月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 203 227 （民間部門雇用者数増減、1000人） 218 233 （失業率、％） 8.3 8.3 １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.00 17.78 ９日（月） ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 142 ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 0.4 ３月中国貿易統計[CNTRD=ECI] １１日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.6 0.4 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.4 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -232.00 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A -1.54 失業率（％） N/A 5.2 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.5 ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -7.53 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -1.2 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -52.0 -52.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/7までの週、1000件） N/A N/A １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２─１７日 ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━