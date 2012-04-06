＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月6日─13日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.3 １２３０ＧＭＴ ３月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 203 227 （民間部門雇用者数増減、1000人） 218 233 （失業率、％） 8.3 8.3 １９００ＧＭＴ ２月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 12.00 17.78 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） 3.3 3.2 ＰＰＩ（前年比、％） ‐0.2 0 １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 142 ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 時間未定 ３月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） N/A 18.4 輸入（前年比、％） N/A 39.6 貿易収支（10億ドル） N/A ‐31.5 １１日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.6 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.8 0.4 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.4 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -232.00 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人）＋0.6 -1.54 失業率（％） 5.3 5.2 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.5 ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.65 -7.53 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） N/A -1.2 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -52.0 -52.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/7までの週、1000件） 355 357 １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.3 （3月速報） ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 2.1 （前年比、％） N/A 7.3 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 3.4 4.1 １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （指数／前年比、％) 2.7 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.2 76.2 （3月確報） ３月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] 固定資産投資（年初来前年比、％） N/A 21.5 小売売上高（前年比、％） N/A 14.7 鉱工業生産（前年比、％） N/A 11.4 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％） N/A 8.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━