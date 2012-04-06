中国・香港株式市場・大引け＝上海は薄商いのなか続伸、香港は休場

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 大引け 2306.553 4.312高 687.4億元（上海Ａ株） 高値 2309.640 安値 2291.559 前場終値 2302.180 0.061安 406.2億元（上海Ａ株） 寄り付き 2299.055 3.186安 前営業日終値 2302.241 39.453高 744.4億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 休場 前営業日終値 20593.00 197.98安 490.3億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［上海 ６日 ロイター］ ６日の中国株式市場は薄商いのなか、続伸して取引を終え た。来週に発表される一連の経済指標で政策変更の可能性を見極めようとする動きが広が り、上海総合指数は心理的に重要となる水準付近で推移した。 上海総合指数.SSECは４．３１２ポイント（０．１９％）高の２３０６．５５３。重 要な水準となる２３００を上回った。 香港の金融市場は、６─９日は休場。取引は１０日に再開する予定。