〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月１６日─２０日の海外経済指標】 予想 前回 １６日（月） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -7.6 １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.9 １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 18.00 20.21 １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.6 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 28 28 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 3.5 3.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 1.2 0.5 （前年比、％） 2.6 2.7 （2月改定） ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 20.0 22.3 （現況指数） 35.3 37.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 70.5 69.8 （許可件数／年率、万戸） 71.0 71.5 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （設備稼働率、％） 78.6 78.4 １８日（水） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -12.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/14までの週、1000件） 370 380 １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.59 １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 12.0 12.5 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.01 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.1 3.2 ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.5 109.8 （現況指数） 117.0 117.4 （期待指数） 102.5 102.7 ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A 1.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月１６日─２２日の海外行事予定】 １６日（月） ２３００ＧＭＴ 韓国中銀、２０１２年の経済見通し改定 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「バンキングと経済見通し」（ケンタッキー州レキシントン） １９３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「米経済と金融政策」 についてプレゼンテーション（ユタ州ローガン） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） タイ［旧正月（振替）］ １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢの統計に関する会議で演説 １３００ＧＭＴ ＩＭＦ、世界経済見通しについて会見 １３００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀が金融政策会合（１８日まで） ブラジル中銀通貨政策委員会（１８日まで） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） １８日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０８３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ３月の中国主要７０都市新築住宅価格 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、最終日） ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日、金利発表） １９日（木） １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２０３０ＧＭＴ Ｇ２４会合（ワシントン） フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ２０日（金） １２３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） ＩＭＦの西半球局長やアジア太平洋局長が各地域の経済見通しについて記者説明 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２１日（土） １７３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２２日（日） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン） ＩＭＦ／世銀春季総会（最終日） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） 仏大統領選第１回投票 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １６日 ロイター］