＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月16日─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（月） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -7.6 １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.9 １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 18.00 20.21 １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.6 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 28 28 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 3.5 3.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 1.2 0.5 （前年比、％） 2.6 2.7 （2月改定） ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 20.0 22.3 （現況指数） 35.3 37.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 70.5 69.8 （許可件数／年率、万戸） 71.0 71.5 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （設備稼働率、％） 78.6 78.4 １８日（水） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -12.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/14までの週、1000件） 370 380 １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.59 １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 12.0 12.5 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.01 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.1 3.2 ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.5 109.8 （現況指数） 117.0 117.4 （期待指数） 102.5 102.7 ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A 1.0 ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.9 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 47.7 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 49.2 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 49.1 （3月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━