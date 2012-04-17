台湾株式市場・大引け＝続落、ＨＴＣ<2498.TW>が急落

加権指数.TWII 前営業日比 売買代金 大引け 7585.87 143.99安 863.6億台湾ドル 高値 7752.10 安値 7585.87 前営業日終値 7729.86 58.41安 582.8億台湾ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［台北 １７日 ロイター］ １７日の台湾株式市場の株価は続落、アジア株の中では 特に大きく下げて引けた。スマートフォン（多機能携帯電話）大手の宏達国際電子（ＨＴ Ｃ）( 2498.TW )が６．２％急落。同社は最高財務責任者（ＣＦＯ）の交代を発表した。ス マートフォン市場の競争激化も売りの背景にあるとみられる。 加権指数.TWIIは前日終値比１４３．９９ポイント（１．８６％）安の ７５８５．８７で終了した。寄り付きでは横ばいだった。 自動車指数.TAUIが５．３７％安と、業種別では特に出遅れた。薄型パネルメーカー 株（光電気指数）.TOPIは３．７２％安。電子製品指数.TELIは２．３５％安。金融保 険指数.TFNIは１．２０％安。