＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月18日─25日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １８日（水） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -12.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/14までの週、1000件） 370 380 １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.59 １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 12.0 12.5 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.01 ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 3.1 3.2 ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.5 109.8 （現況指数） 117.0 117.4 （期待指数） 102.5 102.7 ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.8 （前年比、％） N/A 1.0 ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 2.9 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 47.7 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 49.2 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 49.1 （3月改定） ２４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.1 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.6 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.6 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） N/A -2.3 （前年比、％） N/A -3.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A 0.0 （季調前前月比、％) N/A -0.8 （前年比、％) N/A -3.8 １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.0 １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.320 0.313 ２５日（水） ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.5 （Q4確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.8 2.4 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 1.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━