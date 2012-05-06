〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月７日─１１日の海外経済指標】 予想 前回 ７日（月） ０１３０ＧＭＴ ３月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １９００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 9.80 8.73 ８日（火） ０１３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -14.00 -0.48 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ９日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 135 136 ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） -5.7 -6.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.6 0.9 １０日（木） ００３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） -0.55 4.4 失業率（％） 5.3 5.2 ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.5 0.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.3 0.4 （前年比、％） -2.6 -2.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.0 （前年比、％） -1.3 -1.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/26までの週、1000件） 370 365 １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.8 （輸出物価／前月比、％） -0.1 1.3 １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -50.0 -46.0 １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 30.00 198.16 時間未定 ４月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] １１日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （4月速報） ０８３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.0 1.9 （前年比、％） 1.9 5.8 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 2.9 3.6 １２３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.4 76.4 （4月確報） 時間未定 ４月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） ＰＰＩ（前年比、％） 固定資産投資（年初来前年比、％） 小売売上高（前年比、％） 鉱工業生産（前年比、％） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月７日─１１日の海外行事予定】 ７日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２３１５ＧＭＴ リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が講演 （米ノースカロライナ州グリーンズボロ） ロシアのプーチン首相、大統領に就任 タイ［戴冠記念日（振替）］、英国［アーリー・メイ・バンク・ホリデー］ ８日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ダラス） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 米大統領選：共和党ノースカロライナ州・インディアナ州・ウェストバージニア州予備選 ９日（水） １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「より透明性の高いＦＯＭＣに向けて」（ミネアポリス） １４４５ＧＭＴ クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 （米ケンタッキー州レキシントン） １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） １０日（木） ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １３２５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合開幕のあいさつ （シカゴ） １３３０ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長がシカゴ地区連銀の会合で講演 （シカゴ） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７２０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が「金融政策の透明性向上」 について講演（ミネアポリス） １７１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ地区連銀の会合で講演 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、１１日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） インドネシア中銀の政策理事会 韓国中銀の金融政策委員会 ノルウェー中銀の金利決定会合 １１日（金） １３１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州フォートワース） 欧州委員会の春季経済見通し Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、最終日） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ７日 ロイター］