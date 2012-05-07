＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月7日─14日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ７日（月） １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １９００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 9.80 8.73 ８日（火） ０１３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -14.00 -0.48 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.8 -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ９日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） 135 136 ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） -5.7 -6.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.6 0.9 １０日（木） ００３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） -0.55 4.4 失業率（％） 5.3 5.2 ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.5 0.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.3 0.4 （前年比、％） -2.6 -2.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.0 （前年比、％） -1.3 -1.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/26までの週、1000件） 370 365 １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.8 （輸出物価／前月比、％） -0.1 1.3 １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -50.0 -46.0 １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 30.00 198.16 時間未定 ４月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] １１日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （4月速報） ０８３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.0 1.9 （前年比、％） 1.9 5.8 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 2.9 3.6 １２３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.4 76.4 （4月確報） 時間未定 ４月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） ＰＰＩ（前年比、％） 固定資産投資（年初来前年比、％） 小売売上高（前年比、％） 鉱工業生産（前年比、％） １４日（月） ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A -1.8 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━