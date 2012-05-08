〔表〕豪政府が予算案で示した経済見通し

［キャンベラ ８日 ロイター］ オーストラリア政府が発表した１２／１３年度 （２０１２年７月─１３年６月）予算案で示した経済見通しは以下のとおり。 財政収支 （１０億豪ドル／ＧＤＰ比％） 今回 前回 2011/12 -44.4 (-3.0) -37.1 (-2.5) 2012/13 +1.5 (+0.1) +1.5 (+0.1) 2013/14 +2.0 (+0.1) +1.9 (+0.1) 2014/15 +5.3 (+0.3) +3.1 (+0.2) 2015/16 +7.5 (+0.4) N/A ＧＤＰ伸び率（％） 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (In pct) 今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回 +3.25 +3.25 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 +3.0 失業率（％） 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回 5.5 5.5 5.5 5 5 5 5 ＣＰＩ（％） 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回 3.25 3.25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5