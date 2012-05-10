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シドニー株式市場・寄り付き＝安寄り後持ち直す、ＡＭＰ
（カッコ内は前営業日比） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 寄り付き 4269.9 （‐ 5.2） 前営業日終値 4275.1 （‐39.3） -------------------------------------------------------------------------------- ［メルボルン １０日 ロイター］ １０日朝のシドニー株式市場は続落して寄り付い たが、その後切り返し、堅調に推移している。金融サービス大手ＡＭＰ(AMP.AX)や産金大 手ニュークレスト・マイニング(NCM.AX)が前日の大幅な下落からやや持ち直し、相場を けん引している。 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数は、００２６ＧＭＴ（日本時間午前９時２６分）時 点で、前日終値比６ポイント（０．２％）高の４２８１．５。 個別銘柄では、ＡＭＰが２％高の４．１１豪ドル。
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