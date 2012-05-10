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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月10日─17日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０日─１５日 時間未定 ４月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 800 1010 新規融資伸び率（前年比、％） 15.6 15.7 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.3 13.4 １０日（木） ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.5 0.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） -0.3 0.4 （前年比、％） -2.6 -2.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.0 （前年比、％） -1.3 -1.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/26までの週、1000件） 369 365 １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.2 0.8 （輸出物価／前月比、％） -0.2 1.3 １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -50.0 -46.0 １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） 30.00 198.16 時間未定 ４月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） 8.5 8.9 輸入（前年比、％） 11.0 5.3 貿易収支（10億ドル） 8.5 5.4 １１日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 2.0 2.0 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 2.2 2.2 （4月速報） ０８３０ＧＭＴ ４月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -1.0 1.9 （前年比、％） 1.9 5.8 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 2.9 3.6 １２３０ＧＭＴ ４月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.0 0.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.2 76.4 （4月確報） 時間未定 ４月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） 3.3 3.6 ＰＰＩ（前年比、％） -0.5 -0.3 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.5 20.9 鉱工業生産（前年比、％） 12.0 11.9 小売売上高（前年比、％） 15.2 15.2 １４日（月） ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A -1.8 １５日（火） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （Q4） ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.9 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.6 ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.5 ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -8.77 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （指数／前年比、％) N/A 2.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) N/A 2.3 １２３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.3 0.8 （自動車除く／前月比、％）0.3 0.8 １２３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 8.0 6.56 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.6 １４００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 25 １６日（水） ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.3 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A -- （前年比、％） N/A 2.6 （速報値） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[
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