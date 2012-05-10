以下の銘柄が注目されている。

◎ＫＧＩ証券は好調な第１・四半期利益を理由に、不動産開発大手クオリティ・ハウス（ＱＨ）(QH.BK)株の目標価格を１．８バーツから２バーツに引き上げた。またＱＨの投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に引き上げた。

ＱＨの前場終値は前日比０．０５バーツ（２．９％）高の１．７７バーツ。ＫＧＩ証券はリポートで「特別事前販売と利益がそれぞれＶ字回復するという楽観的な見通しを立てている。２０１２年と１３年のＱＨの利益予想をそれぞれ１１．３％と１０％、上方修正した」としている。