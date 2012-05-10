Markets |
タイ・ホットストック＝クオリティ・ハウス
［バンコク １０日 ロイター］ １０日午前のバンコク株式市場の株価は続落し、ＳＥＴ指数.SETIは前日終値比１２．０８ポイント（１．００％）安の１１９５．１７で前引けた。
以下の銘柄が注目されている。
◎ＫＧＩ証券は好調な第１・四半期利益を理由に、不動産開発大手クオリティ・ハウス（ＱＨ）(QH.BK)株の目標価格を１．８バーツから２バーツに引き上げた。またＱＨの投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に引き上げた。
ＱＨの前場終値は前日比０．０５バーツ（２．９％）高の１．７７バーツ。ＫＧＩ証券はリポートで「特別事前販売と利益がそれぞれＶ字回復するという楽観的な見通しを立てている。２０１２年と１３年のＱＨの利益予想をそれぞれ１１．３％と１０％、上方修正した」としている。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文