インド株式市場・中盤＝小反発、銀行株が高い

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０８０３ＧＭＴ 16489.53 9.95高 1.19億株 寄り付き 16515.62 36.04高 前営業日終値 16479.58 66.60安 2.28億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［１０日 ロイター］ １０日中盤のインド株式市場は小反発。インド準備銀行（中央 銀行）が前日発表した対策で銀行のキャッシュポジションが改善するとの見方から、銀行 株が上昇している。 銀行は非居住者による外貨預金を、居住者向け貸し出しの担保として用いることが可能 になった。その結果、ドル資金の流入や流動性の改善が期待されている。 ０８０３ＧＭＴ(日本時間午後５時０３分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバ イ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は９．９５ポイント（０．０６％）高の １６４８９．５３。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は８．３５ポ イント（０．１７％）高の４９８３．１５。 ＩＣＩＣＩ銀行( ICBK.NS )は０．４％高、インドステイト銀行( SBI.NS )は０．５％高。