〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程

Markets |
［１０日 ロイター］ ユーロ圏債務危機をめぐる主な日程は以下の通り。 ＜欧州連合（ＥＵ）＞ ５月１４日 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ５月１５日 欧州連合（ＥＵ）財務相理事会（ブリュッセル） ５月２３日 ＥＵ非公式首脳会議（ブリュッセル） ６月２１日 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） ６月２２日 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ６月２８・２９日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ７月 ９日 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ７月１０日 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ９月１４・１５日 ＥＵ財務相非公式会合（キプロス） １０月 ８日 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） １０月 ９日 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） １０月１８・１９日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） １１月１２日 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） １１月１３日 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） １２月 ３日 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） １２月 ４日 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） １２月１３・１４日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ＜ギリシャ＞ ５月１１日 ３カ月物国債入札発行額発表 ５月１５日 ３カ月物国債入札 ５月１５日 第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値（季節調整前） ５月２３日 ３月経常収支 ＜イタリア＞ ５月２０・２１日 地方選（首長選・決選投票） ５月１４日 中・長期債入札（最高５２億５０００万ユーロ） ＜ドイツ＞ ５月１１日 ４月消費者物価指数・ＥＵ基準消費者物価指数改定値 ５月１１─１６日 ４月卸売物価指数 ５月１５日 第１・四半期ＧＤＰ速報値 ５月１５日 ５月独ＺＥＷ景気期待指数 ５月１８日 ４月生産者物価指数 ５月２４日 第１・四半期ＧＤＰの詳細 ５月２４日 ５月ＩＦＯ業況指数 ５月２５日 ６月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ５月１４日 新発６カ月物国債入札 ５月１６日 １０年物国債入札 ５月２１日 新発１２カ月物国債入札 ５月２２日 新発２年物国債のクーポン決定 ５月２３日 新発２年物国債入札 ５月１３日 ノルトライン・ウエストファーレン州議会選挙 ５月２５日 連邦議会が欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）と新財政協定について 投票（暫定） ５月２５日 連邦参議院がＥＳＭと新財政協定について投票（暫定） ＜スペイン＞ ５月１７日 第１・四半期ＧＤＰ改定値 ５月１４日 １２カ月物・１８カ月物国債入札 ５月１７日 長期債入札 ５月２２日 ３カ月物・６カ月物国債入札 ６月 ７日 長期債入札 ５月３１日 銀行が新自己資本規制達成に合併が必要かどうかを回答する期限 ＜ポルトガル＞ ５月後半 ＥＵと国際通貨基金（ＩＭＦ）の調査団が再建策の進展状況を評価 ６月 ６日 ６カ月物・１２カ月国債入札（１２．５億―１５億ユーロ調達予定） ６月３０日 第３・四半期国債発行計画の発表期限 ＜アイルランド＞ ５月３１日 新財政協定参加の是非を問う国民投票実施
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文