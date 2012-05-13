〔今週の主要材料〕海外市場

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日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１４日─１８日の海外経済指標】 予想 前回 １４日（月） ０６００ＧＭＴ ４月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.2 ０６４５ＧＭＴ ３月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.5 （前年比、％） -1.2 -1.8 １５日（火） ０５３０ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） 0.0 0.2 （Q4） ０５３０ＧＭＴ ４月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.2 0.9 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.5 2.6 ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.2 （前年比、％） 0.8 1.5 ０８３０ＧＭＴ ３月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.40 -8.77 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.3 （前年比、％） -0.2 0.7 ０９００ＧＭＴ ５月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 19.0 23.4 （現況指数） 38.0 40.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％) 2.3 2.7 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.3 2.3 １２３０ＧＭＴ ４月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.8 （自動車除く／前月比、％）0.2 0.8 １２３０ＧＭＴ ５月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 9.0 6.56 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ３月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.4 0.6 １４００ＧＭＴ ５月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 26 25 １６日（水） ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.3 8.3 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.5 -- （前年比、％） 2.6 2.6 （速報値） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 68.3 65.4 （許可件数／年率、万戸） 72.6 76.4 １３１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.0 （設備稼働率、％） 79.0 78.6 １７日（木） ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/12までの週、1000件） 365 367 １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 10.0 8.5 １８日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 2.6 3.3 ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１４日─１９日の海外行事予定】 １４日（月） １３００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 日中韓首脳会談（北京、最終日） １５日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １３３０ＧＭＴ デュークＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＥＵ財務相理事会 オランド氏がフランス大統領に就任 １６日（水） ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が会合であいさつ（フランクフルト） １６００ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １８００ＧＭＴ ４月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） １７日（木） １３００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事とゼーリック世銀総裁が講演（ワシントン） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６３０ＧＭＴ セントルイス地区連銀のブラード総裁が米経済と金融政策について講演 （米ケンタッキー州ルーイビル） １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 スペイン入札（２０１５年１月・２０１５年７月・２０１６年４月償還債） １８日（金） Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） １９日（土） Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １４日 ロイター］
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