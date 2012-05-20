〔今週の主要材料〕海外市場

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日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２１日─２５日の海外経済指標】 予想 前回 ２１日（月） ０２３０ＧＭＴ 第１・四半期タイＧＤＰ １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.29 ２２日（火） ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.6 0.3 （前年比、％） 3.1 3.5 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.60 4.48 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.13 ２３日（水） ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -5.9 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 3.3 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.3 １４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.335 0.328 ２４日（木） ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 1.7 ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 46.7 （4月改定） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 46.0 45.9 （4月改定） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 46.9 46.9 （4月改定） ０８００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 109.4 109.9 （現況指数） 117.4 117.5 （期待指数） 102.0 102.7 ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] （前期比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 0.0 0.0 （Q1速報） １２３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 0.5 -4.0 （輸送機器除く／前月比、％） 1.0 -0.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -0.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/19までの週、1000件） 370 370 ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２５日（金） ０６００ＧＭＴ ６月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.6 5.6 １３５５ＧＭＴ ５月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 77.8 77.8 （5月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２１日─２５日の海外行事予定】 ２１日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２２日（火） ０８００ＧＭＴ ＯＥＣＤの最新の経済見通し（パリ） １０１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（香港） １２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（香港） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） 米大統領選：共和党アーカンソー州・ケンタッキー州予備選 ２３日（水） ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米サウスダコタ州ラピッドシティ） ＯＥＣＤフォーラム（パリ、最終日） ＥＵ首脳会議（非公式） ２４日（木） １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が大学で講演（ローマ） １４３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が雇用関連のブリーフィングに参加 （ニューヨーク） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １７００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が外交問題評議会で講演 （ニューヨーク） ２５日（金） ０９３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が金融政策について講演 （独エルトビル） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２１日 ロイター］
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