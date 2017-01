ギリシャ世論調査、旧連立与党の新民主主義党と反緊縮の急進左派連合への支持きっ抗

[アテネ 19日 ロイター] 6月に再選挙が実施されるギリシャの最新の世論調査 によると、欧州連合(EU)/国際通貨基金(IMF)による支援、それに伴う緊縮策を 打ち出してきた旧連立与党の新民主主義党(ND)と反緊縮を掲げる急進左派連合(SY RIZA)の支持率がきっ抗している。 メトロン・アナリシスが19日発表した調査では、5月6日の選挙で第2党に躍進した SYRIZAの支持率は25.1%で、第1党だったNDの23.8%を若干上回る一方、 MRBの調査では、逆にNDが24.4%と、SYRIZAの23.8%をわずかながら リードしている。 調査機関 公表日 ND SYRIZA PASOK I.G. KKE D.L. G.D. *MRB May 19 24.4 23.8 14.5 8.5 5.9 6.9 5.8 *Metron May 19 23.8 25.1 17.4 7.8 5.8 6.3 4.8 *MARC May 17 26.1 23.7 14.9 8.1 5.8 6.3 4.8 *Pulse May 17 21.5 24.5 15.5 8.0 6.0 6.0 6.0 VPRC May 16 14.5 20.3 10.9 3.7 4.4 6.1 2.2 Kapa May 13 18.1 20.5 12.2 8.4 6.5 5.0 5.8 *Metron May 12 21.7 25.5 14.6 10.5 5.3 5.4 4.7 Marc May 10 20.3 27.7 12.6 10.2 7.0 4.9 5.7 5月6日の選挙結果 18.9 16.8 13.2 10.6 8.5 6.1 7.0 ND:新民主主義党(ND) SYRIZA:急進左派連合(SYRIZA) PASOK: 全ギリシャ社会主義運動(PASOK) I.G.:独立ギリシャ人 KKE: 共産党 D.L.: 民主左派党 G.D.: 極右政党「黄金の夜明け」 *:調査結果は、投票行動を決定していない有権者などを実質除外している。