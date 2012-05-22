インド株式市場・序盤＝続伸、世界的なリスク回避姿勢緩和で

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ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０４１５ＧＭＴ 16292.30 109.04高 0.24億株 寄り付き 16344.34 161.08高 前営業日終値 16183.26 30.51高 1.59億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［２２日 ロイター］ ２２日序盤のインド株式市場では株価が続伸している。欧州が 債務危機打開に向けて新たな対策を打ち出すとの期待感を背景に、世界的に投資家のリス ク回避姿勢が緩和した。 ０４１５ＧＭＴ（日本時間午後１時１５分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバ イ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は１０９．０４ポイント（０．６７％）高の １万６２９２．３０。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は３４．６０ ポイント（０．７１％）高の４９４０．６５。 ＩＣＩＣＩ銀行(ICBK.NS)が１．３１％高、住宅ローン最大手ハウジング・ディベロッ プメント・ファイナンス(HDFC.NS)は１．２８％高と、大きく値を上げている。
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