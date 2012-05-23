UPDATE1: 4月の北米半導体製造装置ＢＢレシオ、1.10に低下＝ＳＥＭＩ

［２２日 ロイター］ 国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が２２日に発表した ４月の北米半導体製造装置メーカーのＢＢレシオ（出荷額に対する受注額の割合）は、 １．１０となった。 受注額は約１６億ドルで前月から１０．７％増加、前年比ではほぼ横ばいだった。 ＳＥＭＩの調査・統計部門幹部は「受注額は前年同時期の水準まで増えた」と述べ、前 月以降、ファウンドリーなど関連企業が設備投資を拡大する兆しが出ていると指摘した。 （出荷額と受注額は３カ月移動平均、単位は100万ドル） 出荷額 受注額 ＢＢレシオ Nov 2011 1,176.7 977.2 0.83 Dec 2011 1,300.0 1,102.9 0.85 Jan 2012 1,239.9 1,187.5 0.96 Feb 2012 1,322.8 1,336.9 1.01 March 2012 (final) 1,287.6 1,445.7 1.12 April 2012 (prelim) 1,454.7 1,600.7 1.10