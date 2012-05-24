再送：〔情報ＢＯＸ〕スペインの地方州の借り換え所要額

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＊表組みを修正して再送します。 ［マドリード ２３日 ロイター］ スペインの地方州問題は、昨年の赤字目標未達や 景気悪化による税収の落ち込みから、投資家の大きな懸念要因となっている。 今年の借り換え所要額は合計３６０億ユーロ。以下は州別の内訳。 （単位：１００万ユーロ） 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr TOTAL Catalonia 816.00 6,905.00 959.00 4,796.00 13,476.00 Galicia 66.10 126.60 131.70 304.20 628.60 Andalucia 326.50 504.20 112.30 1,497.30 2,440.30 Asturias 9.20 93.30 9.30 65.10 176.90 Cantabria 6.40 24.50 32.20 36.80 99.90 La Rioja 522.58 507.99 476.80 463.11 1,970.48 Murcia 94.04 273.41 133.19 297.08 797.72 Valencia 1,558.24 3,678.00 268.00 2,615.44 8,119.68 Aragon 1.00 88.00 161.00 3.00 253.00 Castilla-La Mancha 313.30 1,318.73 115.13 589.80 2,336.96 Canarias 93.32 129.56 3.34 518.44 744.66 Extremadura 202.00 25.05 8.83 106.71 342.59 Balearics 467.18 110.10 53.01 159.40 789.69 Madrid 85.36 1,264.37 975.35 368.84 2,693.92 Castilla Leon 146.74 154.78 27.74 220.01 549.27 Basque Country 4.50 10.00 3.90 197.80 216.20 Navarra 0 18.00 0 73.20 91.20 合計 4,712.46 15,231.59 3,470.80 12,312.23 35,727.07
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